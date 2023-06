Junge Urlauberin tot ++ Übergriff im Schwimmbad

Ein Mann soll auf der Marienbrücke am Schloss Neuschwanstein in Deutschland zwei Frauen in eine Schlucht geworfen haben. Außerdem: Zwei Mädchen im Alter von 4 und 5 Jahren wurden in einem Schwimmbad im Tiroler Schwaz von einem Mann in die Toilette gezerrt und begrapscht. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.