„Dirty Dancing“ riss das Publikum von den Sitzen

Über weite Strecken bleibt die Bühnenvariante ganz nahe am Kultfilm. Um beim Live-Publikum besser zu funktionieren, wurde aber einiges an Slapstick-Humor eingestreut, was auch gut ankam. Ebenfalls hinzugefügt wurde ein stärkerer sozialkritischer Aspekt, der sich jedoch nicht so fließend einfügt und zu gewollt wirkt. Herausragend sind die Choreografien von Austin Wilks, die die Tänzer zu unsterblichen Hits wie „Hungry Eyes“ oder „(I‘ve Had) The Time Of My Life“ tanzen. Ganz anders als in den meisten Musicals singen die Hauptdarsteller nicht: Deike Darrelmann als Baby Houseman sieht aus wie direkt dem Film entsprungen und überzeugt restlos, während Mate Gyenei noch ein Stückerl Coolness zum perfekten Johnny Castle abgeht. Doch die Chemie zwischen den beiden stimmt, und tänzerisch legt besonders Isabelle Vedder als Penny Johnson ordentlich vor. Um die Hits kümmert sich Leadsängerin Bente Mulan Nanayakkara und schmettert die Evergreens aus dem Film packend ins Publikum. Ein Abend voller Nostalgie und guter Musik, ideal für einen lauen Sommerabend!