Wie die Nordwestbahn die Weichen auf Umbau stellt

Dicht an dicht gedrängt, alte Waggone und sogar die Aufforderung, aus Sicherheitsgründen auszusteigen: Die Benützer der Nordwestbahn haben in den letzten Jahren viel über sich ergehen lassen. Dass diese Zeiten passé sind - dafür stehen die Signale nun auf Grün: Was alles hinter dem Mega-Projekt steckt, verrät die „Krone“.