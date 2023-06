Frau ging über Zebrastreifen und wurde umgefahren

Die 66-Jährige ist Donnerstagvormittag auf einem Schutzweg in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Pkw-Fahrer, ein 51-Jähriger aus Steinbach am Attersee, dürfte die Frau übersehen haben und erwischte sie mit seinem Fahrzeug voll. Die Fußgängerin wurde etwa zehn Meter weggeschleudert und blieb reglos auf der Fahrbahn liegen. Sie wurde in Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, informierte die Polizei.