Erster Tanz, erste Liebe: Nostalgie bei den Promis

„Ein Stück Kulturgut“ meint beispielweise Christina Lugner, die auch gleich ihre Gesangskünste des Klassikers „(I‘ve had) The Time of my Life“ vor der Kamera zum Besten gab. Krone.tv hat aber natürlich nicht nur mit den Promis, sondern auch mit den Hauptdarstellern geplaudert - in solch einem Musical mitzuwirken, ist natürlich auch für die sympathischen Darsteller ein echtes Highlight. Sehen Sie alle Interviews und Eindrücke im Video!