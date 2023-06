Mutter und Mädchen mit Pfefferspray attackiert

Schon seit längerer Zeit fällt eine 47-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten unangenehm auf. In der Vergangenheit soll die Frau zwei Mädchen (11 und 17 Jahre alt) des Öfteren angeschrien haben. Am Mittwoch attackierte sie die Mädchen und die Mutter der 17-Jährigen im Innenhof des Hauses dann plötzlich mit einem Pfefferspray.