Bade-Ausflug mit Nazi-Symbolen am Körper

Zahlen-Codes, NS-Symbole, Schriftzüge und Kriegsmotive: Solche Motive hatte ein Ungar (35) auf seinem ganzen Körper - Rücken, Arme, Beine. Der bis zum Hals tätowierte Anzugträger war vor mittlerweile drei Jahren, im Sommer 2020, mit seiner Freundin am Hintersee im Salzburger Flachgau. Der Bade-Ausflug endete mit einem Polizei-Einsatz: Ein Badegast hatte die einschlägigen Tattoos des 35-Jährigen gesehen. Nun, am Donnerstag, musste sich der in Ungarn lebende Arbeiter in Salzburg den Geschworenen stellen.