Baumarktdieb mit größeren Verständigungsproblemen

Das Wunder: Tags darauf erscheint der Ausreißer wieder im Baumarkt, entschuldigt sich bei dem Wachmann und zahlt die Ware. In der gestrigen Verhandlung übersetzt die Dolmetscherin die Aussagen des Beschuldigten: „Ich wollte nur eine rauchen und dachte, der Außenbereich gehöre auch noch zum Geschäft. Ich wusste nicht, was der Detektiv von mir wollte. Also versuchte ich meine Frau anzurufen, weil die Deutsch kann. Ich wollte auch nicht davonlaufen, aber ich geriet in Panik.“