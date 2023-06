Lkw-Lenker gleich zweimal aus dem Verkehr gezogen

In der Stadt Salzburg wurde ein 46-jähriger Lkw-Lenker am Montag kontrolliert und schließlich das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Brummi hatte das zulässige Höchstgewicht um 900 Kilogramm überschritten. Wegen weiterer Mängel und unzureichender Ladungssicherung musste er seine Lastwagen stehen lassen. Den Polizei-Beamten versicherte er, normalerweise auf eine anständige und rechtskonforme Ausübung zu achten. Dann geriet er am Mittwoch erneut in die Kontrolle.