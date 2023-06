Hoher Besuch beim ÖFB-Team vom Europacup-Sieger

Wäre dann auch ein „Heimspiel“ für Nicolas Seiwald, der Spieler der Saison in der heimischen Liga wechselt bekanntlich von Salzburg zu Leipzig. Und will zuvor in Belgien reüssieren: „Wir wollen dort was holen, drei Punkte wären ideal“, so der 22-Jährige. Der nur eines bedauert: „Ich hätte gerne gegen mein Vorbild Kevin De Bruyne gespielt.“