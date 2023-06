Zweifacher Großvater in Bus brutal verletzt

Einkaufs-Trolley weggerissen

„Mein Papa hat am Freitag beim Bauernmarkt am Hauptplatz seinen Wocheneinkauf gemacht und dann den Citybus Richtung Tannhubstraße genommen“, erzählt Tochter Sarah W. (23). Ein etwa 18 Jahre alter Jugendlicher sprach ihn an, sagte „Salam“ und fragte ihn, ob er Kurde sei. Als der zweifache Großvater nicht reagierte, versuchte er, dessen Einkaufs-Trolley wegzureißen. „Papa hat aber nicht losgelassen und wollte sich verteidigen.“