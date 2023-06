Die Zirkuswelt der Insekten in der Stadthalle

„OVO“, die Arena-Show von Cirque du Soleil, ist ein rasantes, farbenfrohes und skurriles Kaleidoskop in überragender, artistischer Perfektion. Die Welt der Insekten gleicht auf der Bühne einem Nest voller Akrobatik und Komik. In schillernden, an natürlichen Formen angelehnten Kostümen und Kulissen erwecken die Künstler ein ganz eigenes Ökosystem zum Leben. Ein herrlicher Spaß für die ganze Familie.