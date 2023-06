30.000 Räder durch Tauernschleuse transportiert

In die Erweiterung von Verladeinfrastruktur und den Fuhrpark der Autoschleuse an der Tauernbahn wurden 500.000 € investiert. Pro Überstellzug können nun bis zu 150 Räder transportiert werden. „Mit dem Radsprinter gibt es zusätzlich tolle Angebote für Radfahrer“, so Landesrat Sebastian Schuschnig.