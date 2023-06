„Harry Potter“-Star mit 82 nackt in der „Vogue“

Die Britin wurde für den Historienfilm „Zeit der Unschuld“ (1993) 1994 mit dem BAFTA in der Kategorie Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Die Rolle der Pomona Sprout spielte sie in „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) und in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2“ (2011).