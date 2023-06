Bei Suche nach Beute lösten Täter Alarmanlage aus

So konnten die Polizisten die beiden Einbrecher noch am Tatort antreffen und gleich festnehmen. „Die Täter wollten anscheinend weiter in die Schweiz fahren und brauchten dafür Geld und Essen“, so die Polizei weiter. „Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige sich mit falschen Urkunden ausgewiesen hatte.“ So hatte der Serbe sich auch einen Mietwagen in Kroatien beschafft.