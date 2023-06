„Er war ein toller Mensch. Alle sind betroffen“

Immer weniger Unfälle

Die Anzahl der Arbeitsunfälle im Bereich der Landwirtschaft ist sowohl österreichweit als auch in Oberösterreich rückläufig und hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert, so die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS). Im Vorjahr ereigneten sich 552 Arbeitsunfälle in Oberösterreich. Vor zehn Jahren waren es hingegen, 1255. Interessant ist auch der Anteil an Arbeitsunfällen im Umgang mit Tieren: Bundesweit gab es im Vorjahr 505, davon 142 Unfälle in Oberösterreich.