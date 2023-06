Gesundheitskrise raubt Wienern die Lebensfreude

Krisen hinterlassen Spuren

Bereits in der vergangenen Befragung im Herbst 2020 haben sich erhebliche Auswirkungen auf das Gesundheitsempfinden der Österreicher abgezeichnet. Waren es 2020 allerdings noch 72 Prozent, so blieben nur noch 59 Prozent der Wiener Befragten von gröberen gesundheitlichen Problemen weitgehend verschont. Die multiplen Krisen haben bei den Wienern ihre Spuren hinterlassen. Von mentalen Belastungen fühlen sich 80 Prozent betroffen, in der Generation der 14- bis 29-Jährigen sogar 88 Prozent.