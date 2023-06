Superstar Naschenweng: „Der Wörthersee wird beben“

Millionen Publikum erwartet

Aber auch für ip-media-Boss Martin Ramusch ist die heurige Starnacht am Wörthersee etwas ganz Besonderes: „Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, so großartige Künstler in die Klagenfurter Ostbucht zu holen. Und, dass wir heuer die ARD an Bord begrüßen dürfen. Dank dieser großartigen Kooperation können wir auch Millionen Zuseher in Deutschland erreichen.“ Nicht nur die Zuschauerzahl vor den Bildschirmen wird wachsen, sondern auch in der Starnacht-Arena finden heuer erstmals 7500 Fans Platz.