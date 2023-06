Jagdkommando sorgt seit 60 Jahren für Sicherheit

Ausstellung in der „Allzeit Getreuen“

Auf dem Militärflugplatz Wiener Neustadt West wurde in einem mobilen Hangar die Ausstellung „60 Jahre Jagdkommando auf 60 Metern“ präsentiert, die von mehr als 1500 Schülern und 2300 weiteren Besuchern untrer fachkundiger Anleitung von Informationsoffizieren besichtigt wurde. Dabei konnten die Besucher spannende Einblicke in die Arbeit und die Ausrüstung der Elitekämpfer gewinnen.