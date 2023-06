Einbrecher schlägt in Wien Taxi mit Hammer ein

Zu einer wilden Verfolgungsjagd ist es in den frühen Morgenstunden am Montag in Wien-Penzing gekommen. Ein Unbekannter soll gegen 3.40 Uhr mithilfe eines Hammers, in ein Taxi eingebrochen sein. Der Lenker des Fahrzeugs konnte den Mann bei der Tat allerdings beobachten und versuchte seine Flucht zu verhindern.