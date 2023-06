Soll der ORF gendern?

Um möglichst korrekt mit der Sprache umzugehen, wird im ORF schon seit Längerem gegendert. Wie am Montag berichtet wurde, soll ein internes Schreiben die geschlechtergerechte Sprache im ORF nun wieder neu regeln. „Perfekt“ seien demnach zum Beispiel das Nennen der männlichen und weiblichen Form oder das Abwechseln dieser. Was denken Sie über diese Regelungen? Teilen Sie Ihre Gedanken dazu in den Kommentaren!