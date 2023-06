Silvesterböller explodiert: Bursche verletzt

Die Schüler waren in Schwarzach (Pongau) an der Salzachböschung unterwegs. Zurück in der Mittelschule Schwarzach öffneten die Schüler den Feuerwerkskörper - da explodierte er in der Hand des Burschen und brannte. Er erlitt Verletzungen an der Hand. Das Rote Kreuz brachte ihn in Kardinal Schwarzenberg Klinikum.