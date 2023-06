Berlusconi ist tot ++ Atomwaffen-Arsenale wachsen

Der frühere italienische Ministerpräsident ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Seit vergangenem Freitag befand sich der Politiker und Unternehmer in einer Mailänder Klinik. Er litt an einer chronischen Form von Leukämie. Und: Die Anzahl der weltweit einsatzfähigen Atomwaffen ist im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Das geht aus dem veröffentlichten Jahrbuch des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) hervor. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Montag, den 12. Juni, mit Stefana Madjarov.