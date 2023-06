Bagnaias Mugello-Sieg ++ Ferrari gewinnt Le Mans

WM-Leader Francesco Bagnaia gewinnt den Großen Preis von Italien und baut seine Führung in der Moto-GP-Tabelle weiter aus, Ferrari freut sich über einen historischen Sieg in Le Mans und Ex-ÖSV-Star Marcel Hirscher lebt seinen Jugendtraum und bezwingt den Berg aus Eisen, beim Erzbergrodeo 2023! Das alles und noch mehr aus der Welt des Motorsport sehen Sie in „Boxenstopp“, dem „Krone“-Motormagazin mit Experte Stefan Burgstaller und Moderatorin Katie Weleba.