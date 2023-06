Nach Chaos-Turnier droht Beschwerde-Flut

„Wird es bei uns nicht mehr geben“

Was übrig bleibt, sind neben den enttäuschten Kinderteams, verärgerten Eltern und Betreuer aus vielen Ländern Europas, die teilweise bereits angekündigt hatten, das Nenngeld wieder zurückzuverlangen, auch die negativen Auswirkungen auf die Landeshauptstadt. „Der Imageschaden ist groß“, bestätigt Kainz. Schließlich haben sogar kroatische Medien über die chaotischen Zustände in St. Pölten und den schlechten Umgang mit ihren jungen Landsleuten berichtet. Aber auch Beschädigungen an der Stadtsportanlage selbst gab es zu beklagen. „Der Wirtschaftshof musste am Sonntag ausrücken, um das Schlimmste zu beseitigen“, so Kainz. Aktuell sondiere man die Sachlage, ehe man damit den Veranstalter konfrontieren werde. Eines ist laut ihm aber bereits jetzt klar: „Dieses Event wird es unter diesem Veranstalter bei uns nicht mehr geben.“