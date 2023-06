Chaos-Turnier endete mit verfrühtem Schlusspfiff

Park- und Müllchaos

Bereits am ersten Tag hatte es, wie berichtet, gravierende Mängel gegeben. Am deutlichsten zeigten sich diese beim Parken. Anstatt auf die Stellflächen beim nahen VAZ zu verweisen, nutzten die Anreisenden – es waren mehr als 2000 Kinder da – jeden freien Platz in den Siedlungen. Doch auch das Müllkonzept, sofern es eines seitens des Veranstalter gab, hat völlig versagt. Die Mistkübel waren übervoll, teilweise lag sogar Glas auf den Spielflächen.