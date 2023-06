Rodionov verliert Surbiton-Endspiel gegen Murray

Thiem startet in Perugia

In der Weltrangliste wird er sich voraussichtlich auf Rang 114 verbessern und damit an die Top 100 heranschnuppern, in denen mit Sebastian Ofner und Dominic Thiem zwei Österreicher zu finden sind. Für Thiem geht es kommende Woche beim Challenger in Perugia weiter, er trifft zum Auftakt auf den Italiener Flavio Cobolli. Beim WTA-125 der Frauen in Valencia bekommt es die als Nummer zwei gesetzte Julia Grabher mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro zu tun, Sinja Kraus mit der Argentinierin Maria Carle.