Jäger verblüfft: Gams im Mühlviertel gesichtet

„Das ist echt schräg. So was gibt´s doch eigentlich gar nicht“ - beim Bezirksjägertreffen am Sonntag in Oberneukirchen hatte die Jägerschaft des Bezirks Urfahr-Umgebung fast nur dieses Thema. In einer der Donaugemeinden war am Donnerstag ein Gamsbock gesichtet worden. Solche Gebirgler sind im Mühlviertel nicht alltäglich.