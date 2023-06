Warum Guardiola das Herz in die Hose rutschte

Da mussten wohl die meisten TV-Zuschauer schmunzeln, als sie Pep Guardiola sichtlich nervös und angespannt am Spielfeldrand sahen. In der 57. Minute leistete sich die City-Abwehr beinahe einen folgenschweren Patzer. Nach einem Rückpass von Bernardo Silva und der Schlafeinlage von Manuel Akanji hatte Inter-Stürmer Lautaro Martinez freie Bahn in den Strafraum. In der darauffolgenden Eins-zu-Eins-Situation mit Keeper Ederson scheiterte der Argentinier jedoch. Guardiola konnte am Spielfeldrand kaum hinsehen und ging verzweifelt zu Boden. Er war sich wohl sicher, dass dieser fatale Abwehrfehler bestraft wird.