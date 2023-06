Anna und David fahren auch gemeinsam durchs Leben

2500 Busmodelle gesammelt

David wusste schon im Kindergarten genau, was er einmal werden will: Buslenker! Das schlägt sich auch in seiner Sammelleidenschaft nieder, 2500 Busmodelle zieren seine Wohnung. Nach der HAK-Matura arbeitete er erst im Büro eines Verkehrsbetriebes, drei Tage nach seinem 21. Geburtstag konnte er sich endlich seinen D-Führerschein abholen. Mittlerweile ist er Betriebsstellenleiter für Steyr-Kremstal bei Stern&Hafferl.