Wohlfühlatmosphäre mit Musik, Kultur und Seele

30 Jahre Festival: Da sammelt sich was an

In 30 Jahren Festivalgeschichte haben sich auch einige unterhaltsame Anekdoten angesammelt. Viel verrät Herwig Bauer nicht, aber immerhin: Einmal haben Deichkind Gartenzwerge im Hotelgarten geköpft, ein anderes Mal wurde am Tag nach einem Konzert das Altpapier der Poolbar abgeholt. Eigentümliche Geräusche aus dem Papiercontainer veranlassten Bauer, nachzusehen: Tatsächlich, ein Besucher hatte dort übernachtet. Und natürlich Marilyn Manson, der neben seiner Kühlkammer auch einen eigenen Mitarbeiter dafür abstellte, ihm während des Konzerts den linken Arm mit einem Handtuch abzuwischen.