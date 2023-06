Waldbrand nahe Berlin: „Lage ist dramatisch“

Mehr als 600 Hektar großes Brandgebiet

In dem mehr als 600 Hektar großen Brandgebiet, das sich aus bereits verbrannten Arealen sowie brennenden Gebieten zusammensetzt, stünden zahlreiche abgelöschte Bereiche wieder in Flammen, hatte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts Jüterbog, Christiane Lindner-Klopsch, am Nachmittag erklärt. An einer Stelle sei das Feuer sogar auf ein bisher intaktes Waldgebiet übergesprungen.