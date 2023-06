Kehrtwende: Wallern steigt in Regionalliga auf

Folgen für Kärntner

Der zwar betont, dass mit BW Linz noch nichts fixiert sei, er aber trotzdem bereits ein Schreiben an den OÖFV gerichtet habe: Inhalt: Der SV Zaunergroup Wallern möchte in die Regionalliga aufsteigen! Was wiederum Folgen für Treibach hat, denn die Kärntner müssen aufgrund der Kehrtwende von Wallern nun doch als Tabellenvierzehnter absteigen.