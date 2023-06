Notbremsung verhinderte Zug-Katastrophe

Eine Notbremsung hat einen Zusammenstoß zweier Züge auf der Bahnstrecke München-Salzburg verhindert. Am Donnerstagabend fuhr ein Railjet Richtung München auf ein Gleis bei Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) in der Nähe von Salzburg ein, auf dem bereits ein anderer Railjet auf seine Weiterfahrt in Richtung Salzburg wartete, wie die Bundespolizei Freilassing am Freitag mitteilte. Im einfahrenden Zug befanden sich 150 Passagiere und im stehenden Zug 86. Verletzt wurde niemand.