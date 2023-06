„James Bond“ im Spital: Drehstart verzögert sich

Stählerne Körper, Ausdauer und Top-Fitness haben bei dem geplanten Action-Thriller mit Hauptakteur und Daniel-Craig-Double Max Fraisl aus Eisenstadt höchste Priorität. Doch manchmal führt das Schicksal Regie. Böse Überraschungen blieben schon den Nebendarstellern nicht erspart. Beim Stunttraining geht es oft heftig zu. Nach der Kieferblessur des deutschen Mimen Christian Fiedler vor vier Wochen verletzte sich daraufhin Kampfsportler Mike Hödl an der Achillessehne. Noch schlimmer erwischte es danach Fraisl, Österreichs Export Nummer eins, wenn es um Daniel-Craig-Lookalikes geht. Bei einem Sturz ist ihm die Quadrizeps-Sehne am linken Oberschenkel gerissen. „Diese Schmerzen wünsche ich niemanden“, sagt ausgerechnet jener Mann, der im Windschatten von Daniel Craig oft in die Rolle des Agenten James Bond geschlüpft ist. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt wurde „007“ von Spezialisten operiert und bestens versorgt. „Jetzt bin ich zwar für einige Zeit außer Gefecht, werde aber so schnell wie möglich mein Training fortsetzen“, kündigt Fraisl zuversichtlich an.