Jonas genießt die Sonneninsel: „Wie ein Paradies“

An einem strahlend sonnigen Samstagvormittag erzählt der elfjährige Jonas, was er heute alles auf dem Programm hat: „Beim Töpfern habe ich eine Starwars-Figur gemacht. Und am Nachmittag gehen wir Kajakfahren!“, sagt der Bub aus Zell am See fröhlich. Davor freut er sich auf das Mittagessen des beliebten Sonneninsel-Kochs Markus. „Ich will auch einmal Koch werden“, schmunzelt der Volksschüler.