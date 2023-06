Kanzlergattin Nehammer jetzt Charity-Lady

Eine gute Freundschaft

Die Kanzlergattin ist schon lange mit dem österreichisch-türkischen Couturier befreundet und plant mit ihm nach dem fulminanten Start ihres gemeinsamen Projektes zugunsten des Roten Kreuzes, dieses Mal wurde für die Kinderopfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien gesammelt, Großes: „Unsere Freundschaft tut Gutes und soll weiterhin auch Gutes tun. Wir planen schon das nächste Event im Palais Berg am 15. September - es freut mich wirklich so sehr, dass wir das gemeinsam auf die Beine stellen können. Das nächste Mal möchten wir uns dann für ein Projekt des Roten Kreuzes in Österreich stark machen.“