VKW senkt neben Strom- auch den Gaspreis

Gasspeicher gut gefüllt

Es handle sich um einen garantierten Höchstpreis, weitere Rabatte würden möglich bleiben. Die Preisermäßigung umfasse nicht nur Haushalte, sondern auch das Gewerbe und die Landwirtschaft. Wie Germann weiter ausführte, bleibt der bei der RAG Austria AG in Salzburg angemietete Gasspeicher (700 Millionen Kilowattstunden) gefüllt, diese Kapazitäten würden nicht für die tägliche Versorgung genutzt. Das Volumen des in Salzburg gespeicherten Gases sei gemeinsam mit der staatlichen Reserve ausreichend, um die Vorarlberger Haushalte über einen Winter zu bringen, so Germann. Schon im April hatte der Konzern verlautbart, dass per 1. Juli der Strompreis von aktuell 24 auf 18,7 Cent pro Kilowattstunde gesenkt wird. Dieser Preis wird bis 31. März 2025 garantiert.