„Wichtig ist die finanzielle Unterstützung“

Während die Mitarbeiter in den Filialen St. Johann und Saalfelden versuchen, die Situation zu verarbeiten, bieten ihnen mehrere Unternehmen gesicherte Jobs an. Neben Lebensmittelkonzernen zeigen auch ein Anbieter für Hörgeräte sowie ein Bauzentrum in der Stadt Salzburg Interesse an den Mitarbeitern.