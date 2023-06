Rolltreppe fährt abrupt rückwärts: 14 Verletzte!

Schockierender Unfall in Seongnam in Südkorea: Dutzende Frühpendler befinden sich in der U-Bahn-Station Sunae gerade auf der Rolltreppe nach oben, als diese plötzlich verrücktspielt. Schlagartig ändert die Rolltreppe die Richtung, Menschen stürzen daraufhin hinab. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera gefilmt (siehe Video oben).