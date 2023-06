Nachbar war zu laut: 68-Jähriger holt den Hammer

Weil ein 23-jähriger Nachbar in der Nacht zu laut war, kam es in einem Wohnhaus in Wien-Floridsdorf Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung mit einem 68-Jährigen. Bei dem Streit soll der Älter plötzlich einen Hammer geholt und den Jüngeren damit bedroht haben. Die Polizei Wien wurde alarmiert.