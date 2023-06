Linksextremismus: Deutsche gehen gegen Urteil vor

Krawalle in Leipzig

Wie berichtet, war es in Leipzig daraufhin zu massiven Krawallen von Linksextremistinnen und Linksextremisten gekommen. Dabei wurden zahlreiche Polizistinnen und Polizisten verletzt. Derzeit sind alle vier Verurteilten auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen Lina E. wurde gleich am Abend der Urteilsverkündung wieder außer Kraft gesetzt. Zuvor war sie mehr als zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Nach Angaben des Gerichts müssen die Strafen erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung verbüßt werden.