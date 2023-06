Klagenfurt muss zum Trainingsstart ausweichen

Braune Erde, soweit das Auge reicht. So sieht der Trainingsplatz der Austria Klagenfurt vor den Toren der EM-Arena aus. „Es kommt eine neue Ansaat, also kein Rollrasen. Das ganze Prozedere wird acht Wochen dauern“, erklärt Philipp Götz-Richter, der mit seiner Firma „Richter Rasen“ dafür zuständig ist. Was für die Austria also bedeutet: Man muss in der Vorbereitung ausweichen, wohl wieder aufs Gelände der Pädagogischen Hochschule. Der Trainingsstart erfolgt am 26. Juni.