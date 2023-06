Wende bei Lionel Messi: Angebot „auf dem Tisch“

Demnach versuchen die Major League Soccer und Inter Miami um Miteigentümer David Beckham, den siebenfachen Weltfußballer (35) nach seinem Ende bei Paris Saint-Germain in die USA zu holen. Die Liga sei bei all dem sehr kreativ geworden. „Alles ist auf dem Tisch“, sagte ein MLS-Vertreter dem hintergründigen Sport-Portal „The Athletic“. Das Angebot der MLS an Messi beinhaltet demnach Zahlungen von den beiden größten Liga-Sponsoren.