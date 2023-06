Tallulah Willis erlebte wegen Kutcher schwere Zeit

„Es war ein komplettes Desaster“

„Es war etwa 2003 und meine Mutter hatte gerade angefangen, mit Asthon auszugehen“, schilderte die Promi-Tochter. „Es war dieser Moment, in dem wirklich viel passierte und in dem ich in mich ging. Das war ein komplettes Desaster. Es war wirklich schwer.“ Sie denke immer noch an diese Zeit, so Willis.