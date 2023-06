Für Ortschef ist das Investorenmodell gescheitert

Man kauft sich ein Appartement und stellt es dann einem Hotelbetrieb zur Verfügung. Für Investoren gibt es die Rendite in Form von einigen Wochen pro Jahr, die sie in der gekauften Wohnung als Urlaub verbringen können. So in etwa könnte man beschreiben, wofür der malerisch gelegene Schillerhof in Bad Gastein derzeit steht.