Drei Personen aus brennender Wohnung gerettet

Die Feuerwehr Götzis aus Vorarlberg hat am Dienstag drei Menschen das Leben gerettet. Diese befanden sich in einer brennenden Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Götzis. Über einen Steiger brachten die Florianijünger die drei vom Balkon aus in Sicherheit. Die Ursache des Brandes war vorerst noch unklar.