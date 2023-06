Gurkerldiebe „heiß“ auf Vitaminspender aus Metall

Auch Ortstafeln begehrt

Auch Ortstafeln wecken immer wieder Begehrlichkeiten bei Dieben. So wurden im Jahr 2020 zwei Schilder in der Mühlviertler Ortschaft Hühnergeschrei mitgenommen. Dabei kommt man auch auf legale Weise an solche Souveniers. Im Internet wird das legenäre Ortsschild „Fucking“ (jetzt Fugging) um 121 € angeboten.