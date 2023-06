Dieser Ortschef muss jetzt auf Streife gehen

Wer derzeit Leopoldsdorf im Marchfeld motorisiert passieren möchte, müsste eigentlich einen Umweg in Kauf nehmen. Müsste. Weil die sogenannte Volksschulkreuzung zu einem Kreisverkehr umgebaut wird, ist die Ortsdurchfahrt bis Ende August nicht gestattet – allerdings kümmert sich kaum ein Autolenker um dieses Fahrverbot. Ausgenommen sind nur der Anrainerverkehr und Linienbusse. „Auf den Punkt gebracht heißt das, dass niemand, dessen Ziel nicht in Leopoldsdorf liegt, in den Ort fahren darf“, betont Bürgermeister Clemens Nagel. Und setzt verärgert hinzu: „Das ist aber allen völlig egal!“