„Bling Empire“-Star Anna Shay plötzlich gestorben

Wie Annas Familie in einer Erklärung bestätigte, starb der Netflix-Star an den Folgen eines Schlaganfalls. „Anna Shay, eine liebevolle Mutter, Großmutter, ein charismatischer Star und unser strahlendster Sonnenschein, ist im Alter von 62 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben“, erklärten Shays Angehörige am Montag, 5. Juni, gegenüber „People“.